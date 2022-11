காலில் விழும் நிர்வாகிகள்..டென்ஷன் ஆன விஜய்...புஸ்ஸி ஆனந்திற்கு செம டோஸ்!

சென்னை : விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்தின் காலில் நிர்வாகிகள் விழுந்த வீடியோ வெளியாகி பெரும் பேசுபொருளாகி உள்ளது.

நடிகர் விஜய் பீஸ்ட் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து இயக்குநர் வம்சி பைடிபைலி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் நேரடியாக வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்து வருகிறார். மேலும், பிரகாஷ்ராஜ், சரத்குமார், குஷ்பூ, ஷாம், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

English summary

Bussy anand, the Chief Executive Officer of Vijay People's Movement. created a stir after the video footage of him making the executives who came to welcome him fall at his feet. after watching the video, Vijay called anand in person and gave him a warning.