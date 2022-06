Vijayakanth: வெள்ளைச்சிரிப்பு..வெள்ளந்தியான மனிதர்..எம்ஜிஆருக்கும்- விஜயகாந்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை

சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் சினிமா மூலம் ரசிகர் பட்டாளத்தை திரட்டி வென்றவர் விஜயகாந்த். ஆளுமை மிக்க மனிதர்.

ரேஷன் பொருட்கள் வீடுதேடி வரும் என அறிவித்தவர், அது சிறந்த ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது.

திரையுலகில் விஜயகாந்தின் வளர்ச்சி பலரை உருவாக்க காரணமாக அமைந்தது. இன்று உடல் நலக்குறைவால் முடங்கியுள்ள அவர் நலம் பெற ரசிகர்கள் வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

English summary

Vijayakanth Role in Politics and Cinema has been Suspended due to his health condition. Same Time, He is only the actor who expelled in both cinema and politics after MG Ramachandran.