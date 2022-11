ராஜ்கிரன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க விஜயகாந்த் & சத்யராஜ் தயங்கினார்கள்... கஸ்தூரி ராஜா

சென்னை: இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜா 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் பாண்டி முனி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

கடைசியாக 2006-ஆம் ஆண்டு இது காதல் வரும் பருவம் என்கிற படத்திற்கு இசையமைத்து இயக்கியிருந்தார்.

தற்சமயம் அவர் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் இயக்குநர்கள் விசு, பாரதிராஜா, ராஜ்கிரன் உள்ளிட்ட பலரைப் பற்றி சுவாரசியமான தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

என்னாது வாரிசு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளும் காப்பியா? அந்த ஃபேமஸ் குத்துப்பாட்டா.. கலாய்க்கும் அஜித் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Director Kasthuri Raja is back with Pandi Muni after 17 years. The last time he had composed and directed the film in the year 2006 was this film called It Kadhal Varum Paruvam. Currently, in the interview given by him, he has given interesting information about directors Vishu, Bharathiraja, Rajkiran and others.