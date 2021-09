துபாயில் மொபைலில் சூப்பர் ஹிட் பட பார்த்த விஜயகாந்த்... என்ன படம் தெரியுமா?

சென்னை : கேப்டன் என ரசிகர்களாலும், திரையுலகினராலும் அன்பாக அழைக்கப்படும் நடிகரும், தேமுதிக கட்சி தலைவருமான விஜயகாந்த் சமீபத்தில் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக துபாய் சென்றார். இதனால் அவரது உடல்நிலை குறித்து அவரது லட்சக்கணக்காவ ரசக்ரகளும், கட்சி தொண்டர்களும் கவலை அடைந்தனர்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே விஜயகாந்த் உடல்நல குறைவு காரணமாக ஆக்டிவ் அரசியல் மற்றும் சினிமாவில் ஈடுபடாமல் இருந்து வருகிறார். அடிக்கடி சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது சிகிச்சைக்காக துபாய் அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார்.

English summary

now dmdk leader and actor vijayakanth in dubai hospital for medical treatment. vijayakanth shared his health update with photo. in that photo vijayakanth watching his super hit movie sathriyan along with some nurses.