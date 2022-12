தொடர்ந்து கெத்துக் காட்டும் விஜயானந்த்.. ஒரு லாரியை வைத்துக் கொண்டு பெரிய சாம்ராஜ்யமே உருவாக்கியவர்!

சென்னை: கன்னட திரையுலகில் இந்த ஆண்டு அடுத்தடுத்து நல்ல கதையம்சம் கொண்ட படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கேஜிஎஃப் 2 மற்றும் காந்தாரா படம் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்திய நிலையில், 777 சார்லி, விக்ராந்த் ரோணா படங்கள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன.

அந்த வரிசையில் கடந்த வாரம் வெளியான விஜயானந்த் திரைப்படமும் ரசிகர்களின் குட் லிஸ்ட்டில் இணைந்துள்ளது.

கேஜிஎஃப் பட பிரபலம் நடிகர் கிருஷ்ணா ஜி ராவ் காலமானார்... அதிர்ச்சியில் கன்னட திரையுலகம்!

English summary

Vijayanand movie going strong at the Box Office after 5 days of the movie release. Vijayanand is a biopic made on Vijay Sankeshwar who is a famous businessman and a renowned giant of India’s largest logistics company.