ரஜினிகாந்த் போன் பண்ணி பாராட்டினார்.. செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்ச்சி.. விக்னேஷ் சிவன் மகிழ்ச்சி!

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்ச்சிக்கான அறிமுக பாடல் மற்றும் நேற்று நடைபெற்ற அறிமுக விழா கலை நிகழ்ச்சிகள் என அனைத்தையும் இயக்கியது இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தான்.

இந்நிலையில், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் துவக்க விழா நிகழ்ச்சிகளின் புகைப்படங்களை பதிவிட்டுள்ளார் விக்னேஷ் சிவன்.

மேலும், நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனக்கு போன் செய்து பாராட்டிய தகவலையும் கூறி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்ச்சிக்கு அப்பாவுடன் வந்த ஐஸ்வர்யா ரஜினி..ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு மகளுடன் ரஜினி!

Thanks to the entire team of the 44th Chess Olympiad Anthem. Thanks to our honourable Chief Minister mkstalin sir🙏 and Udhaystalin sir😊. It was lovely working with the most talented arrahman sir 🤩Thank you VigneshShivN 🤗 RathnaveluDop 🤗 and beautiful AditiShankarofl 🥰 pic.twitter.com/T4i3zlTcdy

English summary

Vignesh Shivan tweeted, “An event to remember thank U superstar rajinikanth sir for the appreciation in person during the event & the phone call immediately after the event Was the Happiest to hear ur voice & compliments abt the Olympiad event! U being there made the day even more beautiful”.