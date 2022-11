விக்ரம் 100வது நாள் வெற்றி விழா... இதெல்லாம் பார்த்து எவ்ளோ நாள் ஆச்சு… பெருமூச்சுவிட்ட ரசிகர்கள்!

சென்னை: கமல் நடிப்பில் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியான விக்ரம் திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய இந்தப் படத்தில் கமலுடன் விஜய், சேதுபதி, ஃபஹத் பாசில், சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், கமலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு விக்ரம் படத்தின் 100வது நாள் வெற்றிவிழாவை படக்குழுவினர் கொண்டாடினர்.

Kamal, Vijay Sethupathi, Fahadh Basil, and Suriya starrer Vikram were released in theaters on March 3. Lokesh Kanagaraj directed this film grossed over 400 crores. In this case, the team Celebrated 100 days of Vikram by giving shields to the entire unit that worked on the film. Kamal Haasan and Director Lokesh Kanagaraj attended the function held Yesterday.