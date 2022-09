கோப்ரா தோல்வியால் உஷாரான விக்ரம்… அஜய் ஞானமுத்துவின் அடுத்த படத்தில் இருந்து விலகல்?

சென்னை: விக்ரம் நடிப்பில் கடந்த மாதம் 30ம் தேதி வெளியான 'கோப்ரா' திரைப்படம், எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிய 'கோப்ரா' படத்தில் விக்ரம் இரட்டை வேடங்களில் நடித்திருந்தார்.

கோப்ராவைத் தொடர்ந்து விக்ரமும் அஜய் ஞானமுத்துவும் இணையவிருந்த அடுத்த படம் கைவிடப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மரண அடி வாங்கிய விக்ரமின் கோப்ரா… இயக்குநரை நம்பி அகல கால் வைக்கும் கிரிக்கெட் ஆல்ரவுண்டர்

