கோலிவுட்டில் வசூல் வேட்டையாடிய டாப் 3 படங்கள்...இவங்கள விட்டா ஆளே இல்ல போலயே?

சென்னை : கோலிவுட்டில் மட்டுமின்றி இந்திய சினிமாவிலும் அதிக வசூலை வாரி குவித்த டாப் 3 தமிழ் படங்களின் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டாப் 3 படங்கள் யாருடைய படங்கள் என்பது தான் மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம்.

தமிழ் சினிமாவில் எம்ஜிஆர் - சிவாஜி, ரஜினி - கமல், விஜய் - அஜித் என இரண்டு பெரும் ஸ்டார்கள் தான் சம காலத்தில் கொடி நாட்டி வந்துள்ளனர். அத்தனையோ ஹீரோக்கள் இருந்தாலும் இவர்களின் இடங்களை இதுவரை யாராலும் ஓவர்டேக் செய்ய முடியவில்லை.

ரஜினி - கமல் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்த படங்களும் சரி, தனித்தனியாக நடித்த படங்களும் சரி பெரும்பாலும் சூப்பர் ஹிட் தான். ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே தோல்வி படங்களாக அமைந்துள்ளன. அதனால் ரசிகர்கள் மனதிலும் இவர்கள் நடித்தாலே சூப்பர் ஹிட் தான் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு, இவர்களின் படங்களின் மீது அதிகம் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

English summary

According to recent data base, Rajinikanth's 2.O is in the top position of top3 highest grossing movies from Kollywood. Meanwhile 2.O got 8th place in the rank in hightest grossing Indian films. Vikram reaches only 2nd position in highest grossing kollywood cinema. Vikram get 30th place in highest grossing Indian film.