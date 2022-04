ஹேப்பி பர்த் டே சியான் விக்ரம்...விக்ரம் பற்றி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர் விக்ரம் இன்று தனது 56 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்காக அவருக்கு ரசிகர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் வாழ்த்து கூறி வருகிறார்கள். விக்ரம் தற்போது நடித்து வரும் கோப்ரா படக்குழுவினர் நேற்றே ஸ்பெஷல் போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு, விக்ரமின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை துவக்கி வைத்து விட்டனர்.

விக்ரம், தமிழ் சினிமாவில் அர்ப்பணிப்பான நடிகர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதைத் தாண்டி அவரை பற்றி பலரும் அறியாத பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அவரின் பர்த்டே ஸ்பெஷலாக இங்கு பார்க்கலாம்.

