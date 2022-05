இந்த ஊரில் மட்டும் விக்ரம் முக்கூட்டியே ரிலீசாகுதாம்...கொடுத்து வைத்த ரசிகர்கள்

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோவை பார்க்க ரசிகர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எல்லா ஊர்களிலும் ஒரே நேரத்தில் ரிலீசாகாது. ஒரே ஒரு ஊரில் மட்டும் முன்கூட்டியே ரிலீசாகும் என்ற தகவல் ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

இந்த ஆண்டில் அடுத்து ரிலீசாக போகும் பெரிய படம் என்றால் அது கமலின் விக்ரம் படம் தான். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் 5000 தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. ரிலீசிற்கு இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளதால் ப்ரொமோஷன் வேலைகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Vikram FDFS will be scenned at 4 am actross tamilnadu and other locations. But a theatre in Madurai has the FDFS of Vikram at 3.45 am and bookings have opened. This shows the craze for Kamalhaasan in Madurai as the actor has a huge fan following in the district from an early age.