Vikram First review...ரிலீசுக்கு முன்பே வெளியான விக்ரம் விமர்சனம் இதோ...

சென்னை : கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ள நிலையில், இன்றே படத்தின் முதல் விமர்சனம் வெளியாகி உள்ளது. இது ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படவும், அதிர்ச்சி அடையவும் வைத்துள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் அனைவரையும் உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பில் வைத்துள்ளது. படம் பற்றி வெளியாகும் அடுத்தடுத்த தகவல்கள், சர்வதேச லெவலில் ப்ரொமோஷன் ஆகியன பட ரிலீஸ் மீதான ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது. ரிலீசிற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ள நிலையில் டிக்கெட் புக்கிங் மற்றும் விற்பனையிலேயே 200 கோடி வசூலாகி உள்ளது.

English summary

Vikram film will be released in theatres worldwide on June 3. But an instagram account named Overseas Censor review has published Vikram's review. He mentioned that Vikram is one of the best action thriller ever made in kollywood. Engaging thrilling story from start to end.