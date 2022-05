பத்தல பத்தல...விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்டே வேற லெவலில் இருக்கே...எப்போ வருது தெரியுமா?

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியிட்டு தேதியுடன், அசத்தலான தகவல்களை அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளனர். இதனால் ரசிகர்கள் செம ஆர்வத்தில் காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், கமல் நடித்துள்ள படம் விக்ரம், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ளது.

மிரட்டலாக ஆன்லைனில் வெளியானது அவதார் 2 டிரைலர்....கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

English summary

Kamal's Vikram movie first single will released on May 11th. Kamal writes and sings Pathala Pathala song. Along with Kamal, Anirudh and Lokesh Kanagaraj's discussion session photo also released by movie makers. It becomes trending in social media.