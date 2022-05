அடிதூள்...அனல் பறக்க போகுது...ஒரே நாளில் விக்ரம் ஆடியோ, டிரைலர் ரிலீஸ்...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படத்தின் ஆடியோ மற்றம் டிரைலரை ஒரே நாளில் வெளியிட உள்ளதாக ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் அறிவித்துள்ளது. இது ரசிகர்களுக்கு டபுள் கொண்டாட்டமாக அமைய உள்ளது.

ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், காளிதாஸ் ஜெயராம் உள்ளிட்ட பல நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Raaj kamal film international officallu announced that Vikram movie audio and trailer will be launched on May 15th. It will be a trouble treat from fans. After this announcement comes, KamalHaasan hastag becomes trending in twitter.