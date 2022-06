விக்ரம் பட வெற்றி..கொண்டாட்ட மனநிலையில் கமல்ஹாசன்

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசனின் தயாரிப்பில் சமீபத்தில் விக்ரம் படம் வெளியானது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய்சேதுபதி, ஃப்ஹத் பாசில், சூர்யா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.

விக்ரம் படம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு படமாக அமைந்ததால் ரசிகர்கள் அதற்கு பெருத்த ஆதரவு கொடுத்தனர். இதனால் உலகம் முழுவதும் பெரும் வெற்றி பெற்றது.

உலகம் முழுவதும் படத்திற்கு கிடைத்துள்ள பெரும் வரவேற்பு கமல்ஹாசனை மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது போகுமிடமெல்லாம் அதைப் பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

படத்திற்கு படம் லேண்ட்மார்க்...அசத்தும் கமல்...குணாவில் குகை...விக்ரமில் என்ன?

Netizens have been teasing Kamal Haasan for talking about it wherever he goes after the huge success of the Vikram movie starring actor Kamal Haasan.