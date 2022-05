இது டைட்டில் சாங்கா? கமல் இன்ட்ரோ சாங்கா?...விக்ரம் வேஸ்டட் பாடல் வெளியீடு

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் அடுத்த பாடலாக வேஸ்டட் என்ற பாடல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில வரிகளில் மிக வித்தியாசமாக எழுதப்பட்டுள்ள இந்த பாடலுக்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. 5 மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ள விக்ரம் படம் 5000 தியேட்டர்களில் உலகம் முழுவதும் ரிலீசாக உள்ளது. இந்த படத்தை தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி உலகம் சினிமா ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

English summary

Kamal's Vikram movie wasted song released today. This song was fully made up of english lyrics. Fans asked that is this kamal intro song or title song. Fans confused that why team added this song.