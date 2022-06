விக்ரம் – பா.ரஞ்சித் இணையும் சியான் 61... ஷுட்டிங் எப்போ...வெளியான சூப்பர் தகவல்

சென்னை : நடிகர் விக்ரம் நடித்த படங்கள் வரிசையாக ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன. சமீபத்தில் விக்ரம், தனது மகன் துருவ் விக்ரமுடன் இணைந்து நடித்த மகான் படம் ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இதைத் தொடர்ந்து மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்த பொன்னியின் செல்வன், கோப்ரா என வரிசையாக படங்கள் ரிலீசுக்கு தயாராக உள்ளன. இவைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கட்ட பணிகளில் உள்ளன.

மகான் படம் ரிலீசான சமயத்திலேயே விக்ரம் விரைவில் டைரக்டர் பா.ரஞ்சித் இயக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்க உள்ளார் என கூறப்பட்டது. தற்போது இந்த படம் உறுதியாகி விட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

According to sources, Vikram - Pa.Ranjith's Chiyaan 61 shooting will begin from July 15th. Studio Green will backrolled this movie. After 8 years delayed, this project was confirmed now. Chiyaan 61 will planned to make as periodic drama.