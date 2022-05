விக்ரம் ரன்னிங் டைம் வந்தாச்சு... கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகும் ரசிகர்கள்

சென்னை : கமலின் விக்ரம் பட ரிலீசை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் புதிய அப்டேட்டாக படத்தின் ரன்னிங் டைம் மற்றும் சென்சார் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு வெளியாகும் கமல் படம் என்பதால் இந்த படத்தை அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

என்னது...விக்ரம் பார்ட் 3 வருதா... கமல் சொன்ன அட்டகாசமான தகவல்?

English summary

According to latest sources, Vikram movie running time was 2 hours 53 minutes. Vikram got UA censor certificate. Vikram movie will released on June 3rd. First day first show will streeming on 4am.