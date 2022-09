விக்ரம் 100வது நாள்..நினைத்ததை முடித்தாரா கமல்..ஆப்ரேஷன் சக்சஸ் ஃபேஷண்ட் டெத்

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசனின் தயாரிப்பில் வெளியான விக்ரம் படம் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய்சேதுபதி, ஃப்ஹத் பாசில், சூர்யா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர்.

விக்ரம் திரைப்படம் அனைத்து விமர்சனங்களையும் தாண்டி 100 நாட்கள் வெற்றிகரமாக ஓடியுள்ளது. வசூலிலும் சாதனைப் படைத்துள்ளது.

தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன் விக்ரம் படம் ஓடியதால் வெற்றி பெற்றுள்ளார். நடிகர் கமல்ஹாசனாக இந்தப்படத்தில் அவருக்கு திருப்தி கிடைத்திருக்குமா? என்றால் கமலுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் உலக நாயகன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்.

நான் குழந்தையை அவரிடமிருந்து பிரிக்கவில்லை..முன்னாள் கணவர் குறித்து பேசிய மகாலட்சுமி!

English summary

Vikram Moview has successfully run for 100 days beating all the critics. It has also set a record in collections. Producer Kamal Haasan's Vikram was a commercial success. Will Kamal Haasan be satisfied with this film? The 'Ulaga Nayagan' hidden in him will not agree.