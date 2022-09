விக்ரமின் கோப்ரா இரண்டாம் நாள் வசூல் நிலவரம்: பாக்ஸ் ஆபிஸில் தொடர்ந்து நல்ல ஓப்பனிங்

சென்னை: விக்ரம் நடித்துள்ள 'கோப்ரா' திரைப்படம் நேற்று முன்தினம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக வெளியான 'கோப்ரா' படத்திற்கு முதல் நாளில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ளது.

ஆனால், மோசமான திரைக்கதையால் கோப்ரா படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Vikram starrer Cobra released in theaters. This film received mixed reviews from fans. However, it collected up to Rs 14 crore on the second day