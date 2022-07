தாமதமாகும் கோப்ரா பாடல் ரிலீஸ்...ஏன், என்னாச்சு...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் விக்ரம் நடித்த பல படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன. பொன்னியின் செல்வன், கோப்ரா, துருவ நட்சத்திரம் என அனைத்தும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களாக இருந்து வருகின்றன.

இதில் ரசிகர்கள் பல ஆண்டுகளாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ளது கோப்ரா, அஜய் ஞானமுத்து எழுதி, இயக்கிய ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான கோப்ரா படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ பேனரில் லலித்குமார் தயாரித்துள்ளார்.

விக்ரம் முதல் முறையாக அதிக கெட்அப்களில் நடித்துள்ள இந்த படம் ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயண்ட் முவிஸ் வெளியிட உள்ளது. சேட்டிலைட் உரிமத்தை கலைஞர் டிவி வாங்கி உள்ளது.

English summary

Seven Screen studio announced that Vikram starred Cobra second single released today at 6 pm. But now they announced that it get slightly delayed. But not mentioned any reason for the delay. Fans are highly upset on productions house.