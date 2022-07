உயிர் உருகுதே...மனதை கரைக்கும் கோப்ரா செகண்ட் சிங்கிள்...குவியும் லைக்ஸ்

சென்னை : நடிகர் விக்ரம் நடித்த பல படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன. பொன்னியின் செல்வன், கோப்ரா, துருவ நட்சத்திரம் என அனைத்தும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களாக இருந்து வருகின்றன.

இதில் ரசிகர்கள் பல ஆண்டுகளாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ளது கோப்ரா, அஜய் ஞானமுத்து எழுதி, இயக்கிய ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான கோப்ரா படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ பேனரில் லலித்குமார் தயாரித்துள்ளார்.

விக்ரம் முதல் முறையாக அதிக கெட்அப்களில் நடித்துள்ள இந்த படம் ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயண்ட் முவிஸ் வெளியிட உள்ளது. சேட்டிலைட் உரிமத்தை கலைஞர் டிவி வாங்கி உள்ளது.

English summary

Seven Screen studio announced that Vikram starred Cobra second single released today at 6 pm. But they released the song after 2 hours delay. Uyir Urugudhae song was sung by A.R.Rahman. This love melody song attract the fans and receives lots of likes.