ஆர்யாவுக்கே அப்படியொரு படம்னா.. விக்ரமுக்கு சொல்லவா வேணும்.. பா. ரஞ்சித்தின் பலே பிளான்!

சென்னை: அட்டகத்தி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் இயக்குநர் பா. ரஞ்சித்.

நடிகர் கார்த்தியை வைத்து அவர் இயக்கிய மெட்ராஸ் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற நிலையில், ரஜினிகாந்தின் இரு படங்களை இயக்கும் ஜாக்பாட் ஆஃபர் அவருக்கு கிடைத்தது.

ஆர்யாவை வைத்து பா. ரஞ்சித் இயக்கிய சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படத்தை பாராட்டாதவர்களே இல்லை என்கிற நிலையில், அடுத்ததாக விக்ரமுடன் இணைந்து பா. ரஞ்சித் பண்ண போகும் சம்பவம் குறித்த எக்ஸ்க்ளூசிவான தகவல்களை தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் கூறியுள்ளார்.

விக்ரம் - ரஞ்சித் இணைவது ஒரு பீரியட் பான் இந்தியா 3D ஃபில்ம் -ஞானவேல் ராஜா

