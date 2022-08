கோப்ரா டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி வந்தாச்சு...அசத்தல் போஸ்டருடன் வெளியிட்ட படக்குழு

சென்னை : டிமான்டி காலனி, இமைக்கா நொடிகள் படங்களை இயக்கிய அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் கோப்ரா. இந்த படம் ஆகஸ்ட் 31 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தன்று ரிலீசாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Chiyaan Vikram | தீயாய் பரவும் தகவல்... ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள் *Kollywood

கேஜிஎஃப் நாயகி ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, இர்ஃபான் பதான், மியா ஜார்ஜ், ரோஷன் மேத்தீவ், பத்ம பிரியா, மிருனாளினி ரவி, கனிகா, கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட 4 மொழிகளில் ஒரே சமயத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, இர்ஃபான் பதான் உள்ளிட்டோருக்கு தமிழில் முதல் படம் இது தான். விக்ரமின் கோப்ரா, பொன்னியின் செல்வன் படங்கள் ஒரு மாத கேப்பில் ரிலீசாக உள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Chiyaan Vikram will be next seen on big screens in 'Cobra' and the film is slated to release on August 31st. Now movie team announced that cobra trailer will be released on August 25th 2022 a week before the release.