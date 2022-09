மூன்றே நாளில் பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் கப்பலில் மூழ்கிய கோப்ரா: ரசிகர்களிடம் எடுபடாமல் போன விக்ரமின் மேஜிக்

சென்னை: விக்ரம் நடித்துள்ள 'கோப்ரா' திரைப்படம் 31ம் தேதி புதன்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக வெளியான 'கோப்ரா' படத்திற்கு முதல் நாளில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்தது.

ஆனால், வெளியான மூன்றாவது நாளிலேயே பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூலில் மிக மோசமான நிலைமையை சந்தித்துள்ளது கோப்ரா.

English summary

Vikram starrer Cobra had a good opening on the first day. However, it is said that Cobra's collection has taken a turn for the worst due to negative reviews.