மீண்டும் இணையும் விக்ரம் கூட்டணி...ஆனா ஒரு மெகா ட்விஸ்ட்

சென்னை : கமல் நடித்த விக்ரம் உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்று, வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் விக்ரம் பட கூட்டணி மீண்டும் இணைய உள்ள புதிய படத்தின் அப்டேட், புது ட்விஸ்ட் உடன் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்திருந்தது. இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 150 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை வசூல் செய்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

Recently Kamal revealed his next movie director was Mahesh Narayanan. Latest sources confirms that Vikram team will reunite in this movie. But director is not Lokesh Kanagaraj. Meanwhile this movie will also produce by Raajkamal films international. Sources said that actor Vikram will join in this team.