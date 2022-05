உலகின் உயரமான இடத்தில் விக்ரம் டிரைலர்...எங்கே தெரியுமா ?

சென்னை : விக்ரம் படத்திற்கு நடத்தப்பட்டு வரும் சர்வதேச அளவிலான ப்ரொமோஷன் ஒட்டு மொத்த சினிமா உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இப்படி ஒரு ப்ரொமோஷனை யாரும் எதிர்பார்க்கலியே என அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் 5 மொழிகளில் 5000 தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இந்த படத்தை கமல் ரசிகர்கள், சினிமா ரசிகர்கள் தாண்டி சர்வதேச அமவிலான ரசிகர்களும் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

Raaj Kamal films announced that Vikram trailer to be presented on the world's tallest screen, Burj Khalifa on 1st June at 8.10 pm. Fans excited on Vikram movie team's back to back announcements. Eagerly waiting for watching the movie.