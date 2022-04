ஆண்டவர் சம்பவம் லோடிங்...டிரைலர் ரிலீசே வேற லெவல் ஆட்டமா இருக்கே

சென்னை : உலகநாயகன் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு பற்றிய அறிவிப்பு தமிழ் சினிமாவை மட்டுமல்ல, இந்திய சினிமாவையே மிரள வைத்துள்ளது. டிரைலர் ரிலீசே இப்படின்னா, படம் எப்படி இருக்கும் என அனைவரும் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

கிட்டதட்ட 4 ஆண்டுகளாக கமல் படம் எதுவும் ரிலீசாகவில்லை. கடைசியாக 2018 ல் விஸ்வரூபம் 2 படத்தில் தான் கமல் நடித்திருந்தார். அதற்கு துவங்கப்பட்ட ஷங்கர் இயக்கிய இந்தியன் 2 படம் பாதியிலேயே நிற்கிறது. மீண்டும் இந்த படத்தை எப்போது துவங்குவார்கள் என தெரியவில்லை.

English summary

Today RaajKamal film international announced that Vikram movie trailer will be launched at Cannes 2022 film festival on May 18th. Vikram will be the first Indian movie which launched trailer in Cannes film festival.Before trailer launch, movie team planned for audio launch.