பொன்னியின் செல்வனை வீழ்த்த முடியாது.. விக்ரம் வேதா இயக்குநரே இப்படி சொல்லிட்டாரே!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்துடன் விக்ரம் வேதா இந்தி திரைப்படம் செப்டம்பர் 30 முதல் திரையரங்குகளில் மோதுகிறது.

கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்துக்கு இந்தி பெல்டில் மிகப்பெரிய வசூல் அமையவில்லை. ஆனால், பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு இந்தியிலும் வசூல் பெறவேண்டியது கட்டாயமாக உள்ளது.

அதற்கு தடையாக புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கத்தில் ஹ்ரித்திக் ரோஷன், சைஃப் அலி கான் நடித்துள்ள விக்ரம் வேதா நிச்சயம் இருக்கும் என தெரிகிறது.

அமெரிக்காவில் விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை முந்திய பொன்னியின் செல்வன்..அடுத்த டார்கெட் விக்ரம் படம்தான்!

English summary

Vikram Vedha director Pushkar epic reply to Ponniyin Selvan part 1 and Vikram Vedha clash.He told, We can't beat Ponniyin Selvan its a historical movie, at the same time fans will watch both the movies and definitely will enjoy our film in theaters.