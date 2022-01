விக்ரம் வேதா ஃபஸ்ட்லுக் எப்படி இருக்கும் ...ஆர்வத்தில் இணையத்தை தெறிக்க விடும் ரசிகர்கள்

மும்பை : விஜய் சேதுபதி - மாதவன் நடித்த விக்ரம் வேதா படம் 2017 ம் ஆண்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படம் பல விருதுகளை பெற்றது. இந்நிலையில் இந்த படம் தற்போது இந்தியிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தமிழில் விஜய் சேதுபதி நடித்த வேதா கேரக்டரில் இந்தியில் ஹிருத்திக் ரோஷன் நடிக்கிறார். மாதவன் நடித்த விக்ரம் கேரக்டரில் சைஃப் அலிகான் நடிக்கிறார். பாலிவுட்டின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக உள்ள ஹிருத்திக் தனது 48 வது பிறந்தநாளை நாளை கொண்டாடுகிறார்.

English summary

Vikram Vedha hindi version makers decided to release the firstlook of Vikram Vedha tomorrow on Hrithik Roshan's birthday. In this movie Hrithik Roshan plays the character of Vedha and Saif Ali Khan plays the character of Vikram played by Madhavan.