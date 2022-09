இந்தி விக்ரம் வேதா ட்ரெய்லர் அப்டேட் சொன்ன படக்குழு: ரசிகர்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் இதுதான்

மும்பை: விஜய் சேதுபதி, மாதவன் நடிப்பில் தமிழில் வெளியான விக்ரம் வேதா திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

புஷ்கர் காயத்ரி இயக்கத்தில் வெளியான இந்தப் படம் தற்போது இந்தியில் ரீமேக் ஆகி வருகிறது.

விக்ரம் வேதா இந்தி ரீமேக்கையும் புஷ்கர் காயத்ரியே இயக்க ஹிருத்திக் ரோஷன், சயிப் அலிகான் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Vijay Sethupathi and Madhavan starrer Vikram Vedha was a huge hit in Tamil. Pushkar Gayatri directed this film. The film team has announced that the trailer of the Hindi remake of Vikram Veda will be released on the 8th.