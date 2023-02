விக்ரம் vs லியோ.. ஒவ்வொரு ஃபிரேமும் அப்படியே செதுக்கியிருக்காரே லோகேஷ்.. தெறிக்கும் கம்பேரிசன்ஸ்!

சென்னை: படத்தின் டைட்டில் அறிமுக வீடியோவிற்கே அதிகளவில் மெனக்கெட்டு ஒரு தரமான படைப்பை கொடுக்கப் போகிறோம் என்கிற நம்பிக்கையுடன் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் உழைத்து வருவது ரசிகர்களை மட்டுமின்றி திரையுலகினரையும் மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளது.

தளபதி 67 டைட்டில் என்னவாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட பெயர்களை கெஸ் செய்து வைத்த நிலையில், லியோ என்கிற டைட்டிலை வைத்து அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

விக்ரம் படத்தின் அறிமுக ப்ரோமோ போலவே லியோ படத்தின் அறிமுக ப்ரோமோவும் வருமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், அதை விட பெட்டர் வெர்ஷன் ஒன்னு தருகிறேன் என கொடுத்திருக்கிறார். இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளை ரசிகர்கள் தற்போது கம்பேர் செய்து போட்டு வருவதை இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Vikram vs LEO intro promo comparisons trending in social media. Vijay fans highly believes Leo movie will come under Lokesh Kanagaraj Cinematic Universe, after many hints are given officially from the team.