விளம்பரத்துக்காக ஏதோ பண்ணியிருக்காரு பாவம்.. அசீம் குறித்து விக்ரமன் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீம் டைட்டில் வின்னராக ஆன நிலையில், விக்ரமன் ரன்னர் அப் ஆகி உள்ளார். இந்நிலையில், விஜய் டிவியின் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்வில் பேசிய விக்ரமன் அசீம் பற்றி பேசியது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அசீம் டைட்டில் வென்றதில் விக்ரமனுக்கும் கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை என்பது அவர் பேச்சில் இருந்தே தெரிகிறது என பலரும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

அசீம் உங்களை விட சிறப்பாக கேம் ஆடியதால் தான் மக்கள் ஓட்டுக்களை பெற்று டைட்டிலை வென்றார் என அசீம் ரசிகர்கள் விக்ரமனை விளாசி வருகின்றனர்.

English summary

Vikraman critize Azeem's Bigg Boss Tamil 6 Title Winner victory in live shocks fans. Vikraman says, Azeem did it for publicity in his instagram live on Vijay Television. Azeem fans slams Vikraman for his comments.