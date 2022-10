அசீமிடம் அடங்கிய விக்ரமன்..எங்கே போச்சு பெண் உரிமை பேசும் உங்கள் வீரம்?..கிழிக்கும் நெட்டிசன்கள்

பிக்பாஸ் வீட்டில் நேற்று நடந்த களேபரத்தில் விக்ரமன் அசீமிடம் வாடா போடா என வாங்கிக்கட்டிக்கொண்டார்.

விக்ரமன் அசீமை எதிர்க்க திராணியில்லாமல், பெண் போட்டியாளர்களை அசீம் அவதூறாக பேசியதையும் அவர் தட்டி கேட்கவே இல்லை.

விக்ரமனின் இந்த செயல்பாட்டை நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர். இதுதான் உங்கள் பெண் உரிமை பார்வையா என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Vikraman called Aseem vada boda during the dispute in the Bigg Boss house yesterday. Vikraman doesn't have the guts to challenge Aseem and doesn't listen to Aseem's slurs about the female contestants. Netizens are teasing this action of Vikraman. They question whether this is your view on women's rights.