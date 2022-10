ஜி.பி.முத்துவை சீண்டிய விக்ரமன்..கடைசியில் அவமானமா போச்சே

ஆயிஷா தனலட்சுமி இருவருக்கும் நியாயம் சொல்கிறேன் பேர்வழி என்கிற முறையில் இருவரையும் அழைத்து நியாயம் கேட்டார் விக்ரமன்.

இருவரும் தங்கள் தரப்பில் உள்ள விஷயங்களை சொல்ல அங்கிருந்த ஜனனியை என்ன நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்க என்று இரண்டு பேர் சார்பாக வக்கீல் போல் விக்ரமன் கேட்டார்.

இந்த வாதம் நீண்ட நிலையில் யாருமே விக்ரமனை மதிக்கவில்லை. நான் நியாயம் கேட்பேன் என்று கிளம்பியவர் பிறகு சும்மா இருந்துவிட்டார்.

ஆட்டிடியூட் காட்டும் அசல் கோளார்..கதறி அழுத்த ஆயிஷா..சரியான கோளாறு தான்..விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Vikraman called both Ayesha Thanalakshmi and asked for justice. Vikraman, acting as a lawyer on behalf of two people, asked Janani, who was there to tell their side of the story. No one respects Vikraman as this argument goes on. The person who left saying that I will ask for justice then remained idle.