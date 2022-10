கலைவாணரின் சிஷ்யர் வில்லிசை வேந்தர் சுப்பு ஆறுமுகம் காலமானார்.. தலைவர்கள், பிரபலங்கள் இரங்கல்!

சென்னை: கலைவாணர் என்எஸ். கிருஷ்ணனின் சிஷ்யர் என இசை ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டவர் வில்லிசை வேந்தர் சுப்பு.

தனது வில்லிசை மூலம் மக்களிடம் பிரபலமான சுப்பு ஆறுமுகம், திரைத்துறையிலும் தடம் பதித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், வில்லிசை கலைஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் வயது முதிர்வின் காரணமாக சென்னயில் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 94.

English summary

Villisai Veandhar Subpu Arumugam passed away today in Chennai due to age illness. He was 94 years old. He had been conducting music concerts for the past 40 years. He used to narrate epic stories like Mahabharata and Ramayana to the people in a simple manner through bowing. Celebrities and Party leaders are condoling his death.