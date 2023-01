உலகின் முதல் மெகா ஹிட் வெப் சீரிஸ் திரைப்படமாக... ஜீ டிவியில் வெளியாகும் விலங்கு சீரிஸ்

சென்னை: விமல் நடிப்பில் உருவான விலங்கு வெப் சீரிஸ் கடந்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் 18ம் தேதி ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியானது.

7 எபிசோட்கள் கொண்ட வெப் சீரிஸாக வெளியான 'விலங்கு' ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

இன்வெஸ்டிகேஷன் திரில்லர் ஜானரில் மிக சுவாரஸ்யமாக உருவாகியிருந்த இந்த வெப் சீரிஸ்ஸை பிரசாந்த் பாண்டிராஜ் இயக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், வெப் சீரிஸ்ஸாக ஓடிடி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்ற விலங்கு, தற்போது திரைப்படமாக வெளியாகவுள்ளது.

English summary

Vilangu web series starring Vimal, Munishkanth, Balasaravanan, and others were released on Zee 5 OTT. This web series is currently being released as a movie on Zee TV. It has been announced that the Vilangu movie will be telecast on the 8th Sunday at 1 pm.