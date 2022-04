வினய்க்கும் விமலா ராமனுக்கும் விரைவில் டும் டும் டும்.. டேட்டிங்கா போய் போரடிச்சுடுச்சாம்!

சென்னை: நடிகர் வினய் மற்றும் நடிகை விமலா ராமன் இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக சூப்பரான தகவல் கசிந்துள்ளது.

கடந்த 2007ம் ஆண்டு வெளியான உன்னாலே உன்னாலே திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகர் வினய்.

இயக்குநர் பாலசந்தர் இயக்கத்தில் 2006ம் ஆண்டு வெளியான பொய் படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் விமலா ராமன். இவர்கள் இருவரும் பல ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த நிலையில், விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறார்களாம்.

என்னது ட்ரைலரில் இருப்பது பீஸ்ட் கதை இல்லையா?...அதிரடி கிளப்பும் பீஸ்ட் எடிட்டர்!

English summary

South Indian actors Vinay Rai and Vimala Raman plans to tie the knot soon. They are dating for so many years and now plan to settle down.