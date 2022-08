சூரியை இடுப்பில் தூக்கிய விருமன் நடிகை...இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது...சொல்லவே இல்லை

சென்னை : ஆரம்பத்தில் சிறிய ரோல்களில் தோன்றி, பிறகு டாப் காமெடியனாக வளர்ந்து, இன்று ஹீரோவாகவும் ஆகி உள்ளார் நடிகர் சூரி. இவர் இன்று தனது 45 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

இதற்காக நடிகர் சூரிக்கு பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.ஆனால் சோஷியல் மீடியாவில் நடிகை ஒருவர் வித்தியாசமான முறையில் சூரிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து பதிவிட்டிருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

சூரியை அலேக்காக இடுப்பில் தூக்கி வைத்த போட்டோக்களை வெளியிட்டு, அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லி இருக்கிறார் விருமன் பட நடிகை ஒருவர். இதை பார்த்து பலரும் ஷாக்காகி உள்ளனர்.

English summary

Bigil, Viruman fame Indraja Sankar lifts Soori during Viruman shooting. Today Indraja shared this photos and wished Soori on his 45th birthday. This pics gets more and more likes in social media.