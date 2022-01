பாட்ஷா பட ஸ்டைலில் டைட்டில்... விஷால் 33 படத்தின் அசத்தில் டைட்டில் இதுதான்

சென்னை : விஷால் 33 படத்திற்கு பாட்ஷா பட ஸ்டைலில் டைட்டில் வைத்து அசத்தி உள்ளனர். இதனால் படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் இப்போதே யோசிக்க துவங்கி விட்டனர்.

விஷால் தற்போது வீரமே வாகை சூடும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதைத் தொடர்ந்து மெகா பட்ஜெட்டில் உருவாகும் பான் இந்தியன் படத்தில் நடிக்க போகிறார். டைரக்டர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இந்த படத்தை இயக்க உள்ளார்.

On the occassion of new year eve, Vishal 33 movie title look released with title. This movie was titled as Mark Antony. S.J.Suriya to play in prominant role in this movie. shooting will planned to begin February 2022.