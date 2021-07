விஷால் – ஆர்யா இணைந்து மிரட்டும் எனிமி... நேரடி ஓடிடி.,யில் ரிலீஸுக்கு ரெடி

சென்னை : டைரக்டர் ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்கத்தில் விஷால் ஹீரோவாகவும், ஆர்யா வில்லனாகவும் நடித்துள்ள படம் எனிமி. இந்த படத்தை வினோத் குமார், மினி ஸ்டூடியோ பேனரில் தயாரித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்ட எனிமி படத்தின் ஷுட்டிங், முதல்கட்டமாக துபாயில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்றது. ஏப்ரல் மாதம் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் முடிந்த நிலையில், கொரோனாவால் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டது.

English summary

Arya and Vishal are set to reunite for director Anand Shankar's upcoming film, Enemy. The shooting of the film, which was launched last year, has recently been wrapped up. Now Enemy was ready for direct OTT release.