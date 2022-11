எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்களே.. உங்க திருமணம் எப்போ.. விஷாலை பார்த்து புலம்பிய பெண் !

சென்னை: நடிகர் விஷால் சென்னையில் உள்ள மாத்தூரில் 11 ஏழை ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் செய்து வைத்துள்ளார். அதன் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகின்றன.

அந்த இலவச திருமண நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஷாலை பார்த்து பரிதாபப்பட்ட ஒரு பெண் ரசிகை பேசிய பேச்சு பரபரப்பை கிளப்பியது.

சீக்கிரமே காதல் திருமணம் செய்வேன், எனக்கான பெண் கிடைப்பார் என்றும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விஷால் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Vishal done free marriages to 11 couples and a woman feels for Vishal's marriage not happening till now. In Press Meet Vishal openly said, he will soon do a love marriage after Nadigar Sangam building open.