லவ் பண்ணுறேன்; ஆனா,பொண்ணு யாருன்னு கேட்காதீங்க...சஸ்பென்ஸ் வைக்கும் விஷால்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் அதிரடி ஆக்ஷன்களுக்கு பெயர் போன ஹீரோ என்றால் அது விஷால் தான். டைரக்டராக ஆக வேண்டும் என்ற ஆசையில் சினிமாவிற்கு வந்தவர், இன்று டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராகி உள்ளார்.

சினிமாவில் மட்டுமல்ல நடிகர் சங்க தேர்தல்களிலும் அதிரடி காட்டி, தான் ஹீரோ என்பதை நிருபித்தார விஷால். நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக பொதுச் செயலாளர் ஆகி உள்ளார்.

சமீபத்தில் இவர் ஆந்திரா அரசியலில் குதிக்க போகிறார் என்று குட வசதிந்திகள் பரவின. ஆனால் அரசியலில் குதிக்கும் எண்ணம் எதுவும் தனக்கு கிடையாது என திட்டதட்டமாக குறி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

அஜித் மச்சினி தெரியும்;விஜய் மச்சினியை பார்த்திருக்கீங்களா...தீயாய் பரவும் போட்டோ

English summary

Vishal in his most recent interview has stated that he does not believe that an arranged marriage will work for him. He also revealed that he is in love with a girl and will reveal her identity soon.