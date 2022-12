Laththi Review: விஷாலுக்கு இந்த படமாவது கைகொடுத்ததா? எப்படி இருக்கு லத்தி?

சென்னை: இந்த ஆண்டு இறுதியிலாவது எப்படியாவது ஒரு ஹிட் கொடுத்து விட வேண்டும் என கடின உழைப்பு போட்டு நடித்துள்ள நடிகர் விஷாலின் லத்தி திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. நடிகை நயன்தாராவின் கனெக்ட் மற்றும் விஷாலின் லத்தி படங்களுக்கு இடையே தான் இந்த வாரம் பாக்ஸ் ஆபிஸ் மோதல் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆனால், இரண்டு படங்களுக்கு ஹாலிவுட் படமான அவதார் 2வும் கடும் போட்டி கொடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், விஷால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை லத்தி படம் கொடுத்ததா இல்லையா என்கிற ட்விட்டர் விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

இந்த வாரம் தியேட்டரில் வெளியாகும் லத்தி, கனெக்ட்... ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் படம் இதுதானா?

English summary

Laththi Twitter Review in Tamil is here. Vishal and Sunaina starrer Laththi movie gets mixed reviews from fans and critics in social media. Laththi movie climax and Vishal's effort getting praised by fans.