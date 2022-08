அப்பா இது கைதி 2 போஸ்டர்ப்பா.. பிறந்தநாளில் மார்க் ஆண்டனி விஷாலை வச்சு செய்யும் பாட்ஷாக்கள்!

சென்னை: நடிகர் விஷாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள மார்க் ஆண்டனி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

த்ரிஷா இல்லைன்னா நயன்தாரா படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் போஸ்டரை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டனர்.

கார்த்தியின் கைதி 2 போஸ்டர் போல இருக்கு என்றும் விஷால் சார் உங்க போஸ்டர் எப்போ வரும் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Vishal celebrates his 45th birthday today and Vishal's Mark Antony first look gets trolled by netizens due to his new kind of long air and beard look which is similar to Karthi's Kaithi movie look.