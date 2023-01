சென்னை: விஷால் நடித்து வரும் மார்க் ஆண்டனி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது.

ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் விஷாலுக்கு வில்லனாக எஸ்ஜே சூர்யா நடித்து வருகிறார்.

விஷால், எஸ்ஜே சூர்யா இருவருமே இரட்டை வேடங்களில் நடிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.

இந்நிலையில், மார்க் ஆண்டனி படத்தின் ஷூட்டிங் பற்றிய அப்டேட் எதுவும் வெளியாகாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது படக்குழு அதிகாராப்பூர்வமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Adhik Ravichandran is directing the Mark Antony film starring Vishal and S.J. Suriya. In this case, Mark Antony is in the final stages of shooting. The film crew updates the final schedule.