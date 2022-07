Laththi Teaser: ஒரே ஆளாக ஒட்டுமொத்த ரவுடி கேங்கையும் காலி பண்ணப் போறாரா விஷால்.. முடியல பாஸ்!

சென்னை: முதல் ஷாட்டிலேயே கான்ஸ்டபிளான நடிகர் விஷாலை ரவுடிகள் கட்டிவைத்து அடிக்கின்றனர். ரத்த வெள்ளத்தில் விஷால் பேசும் பஞ்ச் டயலாக் உடன் ஆரம்பமாகவும் லத்தி டீசர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

எ வினோத் குமார் இயக்கத்தில் விஷால், சுனைனா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள லத்தி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழிகளில் விரைவில் வெளியாக உள்ள இந்த படத்தின் டீசர் எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Vishal's powerpacked Laththi Teaser out now. Sunaina paired opposite to Actor Vishal in this cop story. How a ordinary constable put an end to total rowdism in the city is the main plot of Laththi Story clearly visible in this teaser.