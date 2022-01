பிப்ரவரி 4...முதல் ஆளா நாங்க வர்றோம்...கெத்தாக ரிலீசை கன்ஃபார்ம் செய்த வீரமே வாகை சூடும்

சென்னை : பிப்ரவரி மாதத்தில் முதலாவதாக யாருடைய படம் தியேட்டரில் ரிலீசாக போகிறது என அனைவரும் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருக்கையில், இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக ரிலீஸ் தேதி கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளது விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும்.

கொரோனா மூன்றாம் அலை மற்றும் ஒமைக்ரான் பரவல் உச்சமடைந்ததை அடுத்து இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை லாக்டவுன் ஆகியவற்றை தமிழக அரசு அமல்படுத்தியது. இதனால் ஜனவரி மாதத்தில், அதுவும் பொங்கலை முன்னிட்டு தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அனைத்தும் ஒத்திவைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டன.

After covid restrictions relaxed in TN, vishal's veeramae vaagai soodum was the first tamil movie to be released in theatres. Vishal's Vishal film factory confirms in twitter that this movie will released on february 4th in worlwide.