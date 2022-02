சென்னை: நடிகர் விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான நிலையில், அதன் முதல் நாள் வசூல் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியா முழுவதும் மொத்தமாக 1500 திரையரங்குகளிலும் உலகம் முழுக்க 2000 திரையரங்குகளிலும் விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும் பிப்ரவரி 4ம் தேதி வெளியானது.

ஆனால், இன்னமும் மக்கள் திரையரங்கை நோக்கி படையெடுக்கும் சூழல் உருவாகவில்லை என்பது தற்போது வெளியாகி உள்ள வசூல் மூலம் தெளிவாகி உள்ளது.

English summary

Actor Vishal’s Veeramae Vaagai Soodum first day Box office Report is here. This films which releases in many theaters not able to pull the audience.