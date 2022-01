ஆக்ஷனில் மிரட்டும் விஷால்... மாஸான வீரமே வாகை சூடும் டிரைலர் ரிலீஸ்

சென்னை : விஷால் நடித்துள்ள வீரமே வாகை சூடும் படத்தின் மிரட்டலாக டிரைலர் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்படும் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த படம் கடைசி நிமிடத்தில் தள்ளிவைக்கப்பட்டது.

அறிமுக இயக்குனரான து.ப.சரவணன் இயக்கத்தில் விஷால் நடித்துள்ள படம் வீரமே வாகை சூடும். இந்த படத்தை விஷாலின் விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி தான் தயாரித்துள்ளது. இதில் விஷாலுக்கு ஜோடியாக டிம்பிள் ஹயாத்தி நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் யோகிபாபு, மலையாள நடிகர் பாபுராஜ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Vishal's veeramae vaagai soodum movie trailer released today. this film was planned to release on January 26th on the occassion of republic day. this trailer was fully covered of mass action. Fans and celebrities appereciate this trailer.